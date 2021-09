Recco: messa in sicurezza del rio Liceto alla confluenza nel torrente Recco - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Sono in corso il lavori di sistemazione del rio Liceto nel tratto in cui si immette, attraverso un cunicolo che passa sotto la strada provinciale, nel torrente Recco.

“E’ un intervento delicato e importante di sistemazione idraulica del rio – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – per potenziare lo scorrimento delle acque e raggiungere l’obiettivo di sicurezza nelle aree limitrofe”. L’opera, che ha un importo di 7mila euro, viene portata a termine esclusivamente a mano in quanto, date le ridotte dimensioni del cunicolo, non è possibile utilizzare mezzi meccanici.

“Con questo intervento – aggiungono l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo e il consigliere delegato alla protezione civile Chicca Zanzi – forniamo una soluzione alle esigenze di prevenzione dai rischi alluvionali, con l’obiettivo prioritario della messa in sicurezza del territorio e la salvaguardia di beni e persone”.