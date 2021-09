Rapallo: progetto "Il Comune come infrastruttura sociale", come votarlo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Rapallo è stata selezionata per partecipare al “Premio Nazionale Comuni di Economia Civile” che si terrà nel “Salone dei Cinquecento” a Palazzo Vecchio di Firenze domenica 26 settembre alle ore 10:20 nel corso del “Festival nazionale di economia civile”.

Il sindaco Carlo Bagnasco illustrerà insieme al vice segretario comunale, Dott.ssa Anna M. Drovandi, il progetto: “Il Comune come infrastruttura sociale” che potrà essere votato attraverso i canali del festival: https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/comuni-ambasciatori-delleconomia-civile-2021

Più voti perverranno per il comune di Rapallo. maggiore sarà la possibilità di vincere il premio e di dare risalto alla nostra città come comune ambasciatore dell’economia civile.

I voti pervenuti on line saranno conteggiati unitamente a quelli di una giuria tecnica.

Durante l’edizione 2021 ci si concentrerà in modo particolare su come i principi dell’Economia Civile e le esperienze concrete già consolidate su molti territori (grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente, come ogni anno presenti a Firenze) possano contribuire a uno sviluppo inclusivo e realmente sostenibile, calato nelle sei grandi missioni sulle quali si concentreranno le ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione europea: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute.