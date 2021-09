Una mamma di 27 anni è morta al San Paolo di Savona dopo avere dato alla luce un bambino, trasportato in gravissime condizioni al Gaslini. Il caso è all’esame della Procura che ha provveduto al sequestro delle cartelle cliniche. Giovanni Toti, presidente della Regione con delega alla Sanità, ha disposto l’invio di ispettori cui ha chiesto una relazione sull’accaduto e, per rispetto alla famiglia della giovane mamma, ha annullato una visita prevista per oggi al San Paolo.