Lavagna, escursione in città - LevanteNews

Il Comune di Lavagna assieme all’Associazione Pietre Parlanti hanno organizzato un’escursione ……un po’ diversa dal solito circuito!

La guida ambientale accompagnerà gli escursioni dal centro di Lavagna (partenza ore 9.30 da Piazza Marconi), passando per il cimitero monumentale verso la Madonna della Neve per poi scendere in Valle dei Berissi e tramite Via Basso Marino arrivare a Santa Giulia. Pranzo al sacco per poi ripartire in direzione Crocetta, quindi Sorlana e ritorno da Via Costa per Lavagna centro.

E’ necessario prenotarsi al num 3356604137 o presso l’ufficio iat (al mattino). Il costo è di euro 12 per adulti , euro 5 per i bimbi, pacchetto famiglia (2 adulti e 2 bimbi ) euro 25.