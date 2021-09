Chiavari: nel fine settimana torna il mercatino di via Rivarola - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Confesercenti Liguria

Sabato 25 e domenica 26 settembre è in programma il terzo appuntamento con”Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare a cura di Confesercenti Genova e patrocinato dal Comune di Chiavari. La location è sempre quella di via Rivarola dove per due giorni, dalle 9 alle 20, saranno allestiti gli oltre trenta banchi di prodotti tipici della Liguria e di diverse altre regioni italiane, accomunati dalla qualità del biologico, della filiera corta e delle indicazioni geografiche protette.

A caratterizzare questo terzo apputamento, la visita guidata gratuita allo scoperta del centro storico di Chiavari e del mercatino stesso, in programma sabato 25 settembre alle ore 10, a cura di Federagit Genova. Info e prenotazioni al numero 010/2485129 o tramite messaggio privato sulla pagina Facebook di Tipicamente Chiavari.