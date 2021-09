Camogli: scuolabus gratuito - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

La Giunta ha deliberato l’esenzione del pagamento della retta per il servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022.

L’esonero dal pagamento interessa le famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia di Ruta, Primaria e Secondaria della scuola di primo grado di Camogli.

Questa decisione è stata approvata non solo in considerazione del difficile periodo dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha riguardato e coinvolto le famiglie, ma anche per agevolare il tempo lavoro/famiglia e per cercare di incentivare l’uso del servizio di trasporto scolastico allo scopo di ridurre il traffico- e le conseguenti emissioni inquinanti- nelle ore di punta.