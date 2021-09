Camogli: lunedì Consiglio comunale - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Il Consiglio comunale di Camogli è convocato, in sessione straordinaria, in assenza di pubblico, lunedì 27 settembre 2021 alle ore 21.00. Ordine del giorno:

1 Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta del 26 luglio 2021 (Deliberazione dalla n. 44 alla n. 51)

2 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

3 Approvazione del Bilancio consolidato del Comune di Camogli relativo agli esercizi 2019 e 2020

4 Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozza “Richiesta di sapere se si ritiene intervenire in risposta alla segnalazione di un cittadino circa la situazione di viabilità di Via di Mezzo, in particolare nel tratto antistante al civico 13”

Si comunica altresì che l’attuale fase dell’evento pandemico, che consente la ripresa delle attività in presenza del Consiglio Comunale, richiede tuttavia, quali misure prudenziali a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. La riunione del Consiglio Comunale si svolgerà in assenza di pubblico

b. Verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso del Palazzo Comunale

c. Sarà necessario indossare, per tutta la durata della seduta, la mascherina (mascherina chirurgica o FPP2)

d. Dovrà essere mantenuta, in modo continuativo, la distanza interpersonale minima di 1 metro

e. I microfoni verranno sanificati di volta in volta, prima del passaggio ad altro fruitore

f. Verrà garantita una frequente aereazione della Sala Consiliare

La ripresa della seduta sarà resa disponibile sulla Homepage del sito istituzionale www.comune.camogli.ge.it