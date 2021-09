Camogli-Avegno: assediati dai lupi attirati dai cinghiali - LevanteNews

Ancora avvistamenti di lupi nel territorio del Golfo Paradiso dove la loro presenza viene segnalata in diversi luoghi. Ai Galletti, località, alle spalle di San Rocco di Camogli è stato fotografato un esemplare che fuggiva e, nelle vicinanze, è stata ritrovata la carcassa di un giovane cinghiale i cui resti denunciavano l’aggressione del lupo. A Salto, frazione di Avegno al confine di Uscio, alcune notti fa un lupo – racconta un noto imprenditore recchese – è riuscito ad afferrare un gatto che ha cercato inutilmente di divincolarsi.

Va ricordato tuttavia che i lupi non attaccano l’uomo di cui temono la presenza e scappano. Anche se la gente, specie dopo l’attacco di due esemplari a un capriolo che avevano inseguito e ucciso in pieno giorno a Corticella, in quel di Recco, ne teme ora la presenza. I lupi sono da tempo avvistati nella zona di Uscio; anche se spesso i racconti di aggressioni ad animali, tipo i cavalli, sembrano frutto di fantasia.

Nella foto una lupa ferita in un centre che cura gli animali selvatici