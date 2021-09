Sori: concerto all'Oratorio di Sant'Erasmo col Trio Luzzati - LevanteNews

Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo

Giovedì 23 settembre alle ore 21 presso l’Oratorio di Sant’Erasmo in Sori avrà luogo l’ultimo concerto della stagione estiva 2021, per l’occasione si esibirà il Trio Luzzati, un gruppo composto da tre giovani musiciste molto promettenti: Sofia Ferrari mezzosoprano; Teresa Valenza alla viola e Silvia Zoe Cirillo al pianoforte che eseguiranno un programma con brani di Brahms – Massenet – Perosi – Bridge e Bachelet.

Il Trio Luzzati nasce dall’incontro del duo Sofia Ferrari mezzosoprano e della pianista Silvia Zoe Cirillo con la violinista e violista Teresa Valenza.

Il Trio si è formato recentemente ed ha iniziato la sua carriera concertistica esibendosi presso l’Istituto pareggiato Verdi di Reggio Emilia e al museo Gambarana di Alessandria. Nel mese di maggio ha vinto il primo premio assoluto al concorso Esperia di Como dove la giuria gli ha assegnato una borsa di studio e un concerto premio.

Ingresso a offerta libera; l’Oratorio, predisposto per il distanziamento, contiene al massimo 60 posti. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina, è richiesto il Green Pass, si consiglia di presentarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio per l’espletamento delle procedure d’ingresso. Per eventuali prenotazioni telefonare al n. 389 5131280.

Programma di sala – concerto del 23 settembre