Sestri, tamponi a prezzo calmierato nella farmacia comunale - LevanteNews

Dalla pagina Facebook del comune di Sestri Levante

Dalla prima settimana di ottobre, tamponi rapidi a prezzo calmierato anche in farmacia comunale per rispondere sia alle necessità dei cittadini che a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione e rilevazione del Covid-19, implementando il servizio che due soggetti privati già fornivano sul territorio.

Questa la decisione congiunta di Amministrazione e la società partecipata Stella Polare Spa, che gestisce la farmacia comunale, a seguito dell’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri del 16 settembre.

Dal 1 di ottobre, quindi, la farmacia comunale nella piazza antistante la stazione ferroviaria, sarà disponibile un servizio di tamponi rapidi a prezzo calmierato.

L’Amministrazione comunale ha invitato anche le altre farmacie del territorio a mettere a disposizione un servizio analogo.

La farmacia comunale sta predisponendo spazi adeguati e integrazione di personale per avviare il servizio su prenotazione dall’inizio del mese con la disponibilità di accessi mattutini e pomeridiani dal lunedì al venerdì e un accesso al sabato.