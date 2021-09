'Santa': torna dopo un anno di stop il Sibelius Festival - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

Dopo lo stop dell’anno scorso imposto dalla situazione sanitaria, torna, tra sabato 25 settembre e lunedì 4 ottobre, il prestigioso sibelius festival golfo del tigullio e riviera, rassegna di concerti e incontri, previsti tra Santa Margherita Ligure, Chiavari e Sestri Levante, dedicata al grande compositore e musicista finlandese Jean Sibelius, in onore del quale il festival venne istituito nel 2015, in concomitanza con le celebrazioni per i 150 anni dalla sua nascita.

Come già accaduto due anni fa, sarà questa l’occasione, per Santa Margherita Ligure, per accogliere Pia Rantala-Engberg, Ambasciatore di Finlandia in Italia che anche quest’anno presenzierà al Festival. Martedì 28 settembre a partire dalle ore 12:00 nel municipio è previsto un momento di saluto istituzionale.

La rassegna, che verrà inaugurata ufficialmente sabato 25 settembre alle ore 17 con la conferenza di presentazione del direttore artistico Federico Ermirio, dal titolo “Jean Sibelius: l’artista, l’uomo…e il Tigullo”, all’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante, si concluderà a Santa Margherita Ligure, lunedì 4 ottobre con un concerto a Villa Durazzo. Nove gli appuntamenti divisi tra Sestri Levante, Chiavari e Santa Margherita Ligure: sette concerti e due conferenze (per il programma dettagliato www.sibeliusfestival.it).

Gli artisti partecipanti: Irene Cerboncini (soprano), Massimo De Stefano (pianoforte), Francesco Comisso (violino), Dario Destefano (violoncello), Olaf John Laneri (pianoforte), Elena Cecconi (flauto), Ana Ilic (pianoforte), Alessandra Paciotti (musicologa), Federico Ermirio (compositore, ideatore e direttore artistico del Festival).

“Sono lieto che il sibelius festival golfo del tigullio e riviera stia assumendo sempre più una dimensione comprensoriale – dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni – È una manifestazione in cui abbiamo creduto fin da subito per la sua capacità di promozione turistica attraverso la cultura. E proprio grazie a questo Festival abbiamo attivato legami con la Finlandia che hanno portato alla stipula di un patto di amicizia con la cittadina di Reseborg. Ringrazio il prof. Federico Ermirio per la passione e disponibilità con cui ogni anno organizza l’evento”.

“La novità principale riguarda i giorni del Festival – spiega l’ideatore Federico Ermirio – si svolgerà su otto giorni consecutivi e non più frazionato per consentire di programmare agevolmente le vacanze a chi vorrà venire nel Tigullio per partecipare. Abbiamo invitato principalmente artisti italiani per le ovvie ragioni legate al Covid. Ci tengo a sottolineare che l’edizione 2020, saltata a causa della pandemia, non è stata cancellata ma sospesa. Contiamo di avere l’anno prossimo gli ospiti che erano in programma come ad esempio l’orchestra da camera di Londra”.

La sesta edizione del sibelius festival golfo del tigullio e riviera sarà dedicata alla memoria di Giulio Ciana, morto l’11 giugno 2021, albergatore, filantropo, sostenitore dell’arte e di progetti di solidarietà.

Sibelius Festival programma