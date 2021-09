'Santa': turista Usa muore cadendo dal balcone a Paraggi - LevanteNews

Un turista Usa è morto accidentalmente questa notte. L’uomo, 40 anni, si sarebbe recato su un poggiolo dell’albergo di Paraggi dove aveva preso alloggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la porta alle sue spalle si sarebbe chiusa e non potendo rientrare nel corridoio e quindi in camera, avrebbe tentato di calarsi a terra per rientrare in albergo dal portone. L’uomo sarebbe scivolato. La morte è stata istantanea. Giunto il 118 con la Croce Verde di Santa Margherita Ligure, il turista non dava più segni di vita. Le indagini sono state condotte dalla Compagnia dei carabinieri di Santa Margherita Ligure. La salma è a disposizione dell’autorità giuduiziaruia. Del fatto è stata informata l’ambasciata Usa.