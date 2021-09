Recco: taglio delle ultime palme in via Roma - LevanteNews

Questa volta la colpa non è del punteruolo rosso. Stamattina a Recco si sta procedendo al taglio delle ultime palme di via Roma. Forse al momento della loro sistemazione non era stato previsto il loro sviluppo; il fatto che toglievano sole agli appartamenti e che, a quanto pare, fossero rifugio di animali non graditi. L’operazione taglio delle palme e potatura degli aranci selvatici che rimangono ad abbellire via Roma, richiedono variazione della viabilità. E in parte di piazza Matteotti ancora posteggi vietati in attesa che venga tolta l’edicola dei giornali.