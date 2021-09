Rapallo: giovedì in Consiglio l'ingresso di Marco Fenelli - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Il Consiglio comunale di Rapallo è convocato giovedì 23 settembre alle ore 20.30. Ordine del giorno:

1 Surroga a seguito dimissioni del consigliere comunale Ferrara Alessandra della lista n. 7 “Viva Rapallo”.

2 Nomina membro della commissione prevista per la formazione degli elenchi dei giudici popolari a seguito dimissioni del consigliere Ferrara Alessandra

3 Nomina nuovo membro della commissione permanente 3 a seguito della surroga del consigliere comunale Ferrara Alessandra

4 Presentazione da parte della giunta comunale dello schema di Documento Unico di Programmazione 2022/2024

5 Verifica stato di attuazione dei programmi – art. 147 ter C.2, D. Lgs 18/08/2000, n. 267

6 Ratifica deliberazione di giunta comunale n.218 del 03/08/2021 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in via d’urgenza -Applicazione avanzo di amministrazione, destinazione maggiori entrate”.

7 Ratifica deliberazione di giunta comunale n.225 del 11/08/2021 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in via d’urgenza -Applicazione avanzo di amministrazione, destinazione maggiori entrate, storno di fondi”

8 Riconoscimento debito fuori bilancio – Ufficio contenzioso

9 Interpellanza del consigliere De Benedetti (Movimento 5 Stelle) relativa al controlli sulle spiagge libere — stagione estiva 2021 –

10 Interpellanza del consigliere De Benedetti (Movimento 5 Stelle) relativa alla verifica della congruita’ delle tariffe applicate da Iren al Comune di Rapallo

11 Interpellanza del consigliere De Benedetti (Movimento 5 Stelle) relativa alla nuova collocazione dell’ufficio turistico informativo

12 Interpellanza del consigliere De Benedetti (Movimento 5 Stelle) relativa alla strada comunale di Via Betti

13 Approvazione del “Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per il periodo 2021-2023”.

14 variante, ex articolo 44 L.R. 36/1997, al vigente Puc approvato con Dgr 789/2019 — Via Don Minzoni 16 ex “Pensione Belvedere”

La seduta verrà trasmessa dall’emittente STV e in diretta streaming sulla pagina Facebook “Comune di Rapallo”.