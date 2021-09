Monterosso, suv in curva: è lotta contro il parcheggio selvaggio - LevanteNews

Dal comune di Monterosso

Due voluminosi Suv parcheggiati in curva rendevano sia la vista che il passaggio di altre macchine compromesso: a Monterosso, anche fuori stagione non si placa il contrasto alla sosta selvaggia.

“È una lotta senza fine quella che la Polizia Locale ha svolto durante questi mesi contro questi atti incivili, che mettono in grave pericolo l’incolumità di altre persone – fa sapere la nota – A nulla sono servite le svariate sanzioni e le avvisaglie delle scorse settimane; noncuranti alcune persone hanno deciso di abbandonare le proprie auto per poi dirigersi verso il paese. Ringraziamo nuovamente la Polizia Locale per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo e chiediamo alle persone di prestare la massima attenzione in questi tratti di strada, sperando che questi fatti non si verifichino più”.