Lettere/ Recco: palme abbattute, il cordoglio di una lettrice - LevanteNews

Da Alessandra Burigana riceviamo e pubblichiamo

Mi permetto di esprimere la mia opinione riguardo al “massacro” delle palme di Via Roma.

Erano l’unico elemento che nobilitava la strada e la distingueva dalle altre..

Erano piante sane ricche di foglie lucenti. Fossero state malate…ma erano proprio in salute. Lo si è visto dai tronchi tagliati a pezzi..un bel legno chiaro e compatto.

Inoltre non costituivano un pericolo di caduta perché pur cresciute erano saldamente piantate nel terreno e quando c’era vento non oscillavano.

Bastava potare i rami secchi e carichi di frutti (perché li facevano i frutti, essendo in piena salute). Bastava.

Ma a qualcuno davano fastidio, tre quattro foglie toglievano il sole. E l’ombra che facevano non contava niente?

Sul lato davanti al ponte, due palme si erigevano come sentinelle ai lati del

supermercato Picasso. Ingentilivano la facciata anonima dell’edificio…come in via Roma, davano carattere a quei brutti edifici tirati su nel dopoguerra.

Così ora si possono ammirare meglio in tutta la loro bellezza.

Erano il rifugio di alcune tortore, è vero, ma anche di uccellini cinguettanti. Meglio il cinguettio dei clacson.

Si abbattono gli alberi perché ci fanno il nido gli uccelli?

Alcune palme erano in posizioni discrete tra una finestra e l altra, quasi sempre contro un.muro.

Perché mai tagliarle tutte, estirparle?…Nelle altre città gli alberi li piantano per rinverdire e arricchire le architetture esistenti (a Milano le hanno piantate anche in piazza del Duomo!).

E se gli alberi si ammalano li potano ad arte, li curano.

A Recco no. A Recco si abbattono.

Mi rivolgo a chi si è lamentato, a chi ha protestato. Ora avrete il raggio di sole che volevate e sarete soddisfatti di avere reso più anonima la strada dove affacciano le vostre belle finestre. Potete affacciarvi ad ammirare il traffico e.. il ponte,

La natura per voi è un optional che non meritate.

Mi rivolgo al Sindaco e a chi ha permesso questo scempio.

In una cittadina come Recco non vanno soltanto curate le aiuole delle rotonde.

Quelle palme erano un simbolo, facevano parte da molti anni dello skyline della città come un monumento, come il ponte. Peccato che non lo abbiate considerato questo aspetto.

Mi auguro che questo atto di vandalismo abbia serie giustificazioni. Che non siano solo le lamentele di chi brontola per tutto…anche per il profumo del fritto che sale su da un nuovo panificio molto elegante che arricchisce la strada…ma quello non si può abbattere per fortuna.