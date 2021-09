Elezioni: affetti da covid o in quarantena, istruzione per votare - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

Ai sensi del D.L. 17/8/2021 n° 117, gli elettori sottoposti a quarantena/isolamento domiciliare in quanto positivi al SARS CoV 2 (“COVID positivi”) o contatti stretti di caso positivo sono ammessi al voto presso la propria residenza.

Coloro che trovandosi in tale condizione, residenti nei Comuni afferenti all’Azienda Sociosanitaria Ligure n° 4, devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti i seguenti documenti:

– dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto,

– certificazione rilasciata dalla Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica della ASL 4, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data di votazione.

Pertanto, dal giorno 21 settembre al giorno 30 settembre è possibile inviare alla mail: elezioni.covid@asl4.liguria.it richiesta di certificazione, contenente i seguenti dati:

Nome e Cognome, luogo e data di nascita, residenza, email e numero di telefono cellulare, allegando copia di documento di identità (il modulo è anche scaricabile sul sito della ASL al link: http://www.asl4.liguria.it/modulo-certificato-sorveglianzasanitaria

Il certificato sarà inviato al richiedente tramite mail protetta da password (che sarà comunicata al numero di cellulare indicato dallo stesso) o potrà essere ritirato, previo accordo, da persona delegata formalmente, presso la Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, Chiavari, Corso Dante, 163 I° piano.

Come in tutte le altre consultazioni elettorali, i degenti presso Reparti Ospedalieri della ASL 4, potranno votare secondo le procedure previste.

Ai componenti dei seggi elettorali delle sezioni ospedaliere sarà assicurata, da parte della Azienda Sociosanitaria n° 4, attività formativa e informativa in merito alle necessarie precauzioni.

Di seguito il modulo di richiesta

Da inviare via mail a:

elezioni.covid@asl4.liguria.it

Oggetto: richiesta certificato sorveglianza sanitaria – ai sensi art. 3 c. 1 del D.L. 17/08/2021 n. 117

Cognome e Nome ________________________________________________

Nato/a a_________________________________________ il__________________

Residente in via/Piazza___________________________________________

Comune di____________________________________________________

Cell. _____________________________e-mail_____________________________

Richiede il certificato di sorveglianza sanitaria – ai sensi art. 3 c. 1 del D.L. 17/08/2021 n. 117.

Si allega copia del documento di identità.

Tale dichiarazione attesta l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 3 c. 1 del D.L. 117 del 17 Agosto 2021 utilizzabile per l’esercizio domiciliare del voto.

L’Asl 4, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), tratta i Suoi dati personali solo per finalità di rilascio del certificato di sorveglianza sanitaria per l’esercizio del diritto di voto domiciliare. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rispetto dell’obbligo di legge cui è tenuta l’Asl 4 (Art. 2 ter D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in qualità di Titolare, ed in particolare, dall’ art. 3 del DL. 117 del 17 agosto 2021. I Suoi dati saranno trattati con modalità informatizzate e cartacee da personale autorizzato al trattamento e saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile e necessario al raggiungimento delle finalità sopracitate .

I dati potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici legittimati a richiederli, solamente qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

Sui dati personali raccolti, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento anche rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati all’indirizzo dpo@asl4.liguria.it.

Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

FIRMA

_________________