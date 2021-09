Deiva: Giornate del Europee del Patrimonio - LevanteNews

Dall’Ufficio Turismo del Comune di Deiva Marina

Nelle giornate del 25 e 26 settembre, si svolgerà a Deiva Marina una due giorni ricca di iniziative all’insegna della valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale del Comune.

L’Ente ha infatti aderito come ogni anno alle Giornate del Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero della Cultura per il 25 e 26 settembre, sarà così possibile visitare la Collezione Permanente di Icone Russe donate al Comune e la Mostra sulla pirateria lungo la costa Ligure, entrambe allestite nei locali della Torre “Saracena”, che resteranno aperti per l’occasione con ingresso gratuito – Sabato 25/09 dalle ore 10,30 alle ore 12,45 e Domenica 26/09 dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

Giornate Europee Patrimonio 2021 Deiva Marina

Domenica 26 settembre, sarà la volta anche dell’iniziativa “5ª Giornata dei sentieri Liguri”, svolta in collaborazione con il Cai Regione Liguria, con escursione, previa prenotazione obbligatoria, in partenza alle ore 8:30 dalla località Gea a Deiva Marina nei pressi della Strada provinciale n. 40. Sarà possibile percorrere a piedi con l’ausilio di una guida ambientale escursionistica abilitata il tracciato denominato “Sentiero della Sfinge”, un’antica mulattiera che dal fondovalle di Deiva sale fino alle frazioni di Caraschi e Piazza tra interessanti spunti botanici e paesaggistici.

26 settembre 2021 locandina escursione con guida

Sempre nella stessa mattinata una mappa audio guidata a QRcode, da ritirare presso la Pro Loco ubicata in Corso Italia, consentirà un giro panoramico del centro storico di Deiva Marina alla scoperta dei suoi beni culturali e di angoli curiosi e sconosciuti con visita finale alla torre “saracena”, aperta dalle ore 10,00 alle 12,30.

Giornata Sentieri Liguri 2021