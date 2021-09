Camogli: sospensione erogazione idrica, le vie interessate - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Comunicato Ireti

Si comunica che per lavori urgenti di riparazione della rete di distribuzione idrica, dalle ore 8:30 alle ore 18 di giovedì 23 settembre verrà sospesa l’erogazione alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Camogli:

• Corso Giuseppe Mazzini

• Via Castagneto

• Salita Prione

• Via Enrico Figari

• Via Pissorella Rio

• Via Montesecco

• Via Castagneto Seià

• Via Nella Valle

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.