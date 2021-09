Nel tardo pomeriggio a Camogli un pensionato che operava in giardino con una motosega, si è tagliato due dita, una in maniera più accentuata l’altra meno. Sul posto, in zona Boschetto alta, è arrivato il 118 con i volontari della Croce Verde di Camogli. Il paziente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, nel reparto specializzato di chirurgia della mano dove è pronta una equipe medica per ricucire le dita.