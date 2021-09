Alle 18.30 circa incidente in autostrada A-12 in direzione Genova al chilometro 68. Coinvolta una sola auto su cui viaggiava un uomo con la figlia. A seguito di un malore il signore perdeva il controllo e impattava contro il guardrail. Intervenuta auto medica Delta 3 e pubblica assistenza Borghetto. Il paziente è stato accompagnato dal personale sanitario in codice giallo in Primo Soccorso di Levanto.