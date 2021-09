Sestri: "La farmacia comunale esegua tamponi rapidi" - LevanteNews

Da Giancarlo Stagnaro consigliere comunale in Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo il testo della seguente mozione

Oggetto: Test antigenici rapidi Covid-19.

I sottoscritti Consiglieri comunali Giancarlo Stagnaro, Marco Conti, Paolo Smeraldi, Albino Armanino e Gian Paolo Benedetti

VISTO il decreto legge del 16.09.2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che, a partire dal 15 ottobre p.v., prevede l’obbligatorietà del Certificazione Verde Covid 19 (“Green Pass”) sui luoghi di lavoro sia nel settore pubblico che nel settore privato;

RILEVATO CHE, come noto, il Green Pass può essere ottenuto non soltanto mediante le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro SARS CoV 2, ma anche mediante la periodica effettuazione di test antigenici rapidi con risultato negativo al virus SARS CoV 2;

RILEVATO ALTRESI’ CHE i test antigenici rapidi vengono somministrati a prezzi calmierati pari a 8 euro per i minori e 15 euro per tutti gli altri cittadini presso tutte le farmacie che abbiano aderito al Protocollo di Intesa, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sottoscritto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 d’intesa con il Ministro della Salute e le associazioni di categoria per la somministrazione in farmacia di test antigenici rapidi (il “Protocollo Tamponi Rapidi”);

VERIFICATO CHE ad oggi, nessuna farmacia presente sul territorio comunale di Sestri Levante risulta aver aderito al Protocollo Tamponi Rapidi sopra menzionato;

VERIFICATO IN PARTICOLARE CHE neanche la locale Farmacia Comunale con sede in Piazza della Stazione n. 6 – Sestri Levante risulta aver aderito al Protocollo Tamponi Rapidi;

RILEVATO CHE la Farmacia Comunale è attualmente gestita dalla società mista pubblica privata Stella Polare S.p.A. sottoposta al controllo del Comune di Sestri Levante che ne detiene il 70% del capitale sociale;

RILEVATO CHE Stella Polare S.p.A., in base alla vigente Carta dei Servizi, risulta tra l’altro essere impegnata anche ad attivare servizi integrativi e personalizzati anche in collaborazione con l’ASL contrattualmente non previsti;

CONSIDERATO CHE la Farmacia Comunale, in base alla vigente Carta dei Servizi, non si limita al mero commercio di specialità medicinali, erogando già servizi ulteriori a tutela della salute della comunità sestrese ivi compresa la misurazione della pressione e il controllo del peso in spazi a ciò appositamente dedicati presso la propria sede;

SOTTOLINEATO come il Decreto Legge del 16.09.2021 ha introdotto l’obbligatorietà del Green Pass su tutti i luoghi di lavoro, prevedendo, all’art. 4, che le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza siano tenute alla somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi calmierati

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ad attivarsi mediante i necessari atti di indirizzo affinché la Farmacia Comunale presti sollecitamente la propria adesione al Protocollo Tamponi Rapidi e si renda disponibile per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati.

Con osservanza.

Giancarlo Stagnaro

Marco Conti

Paolo Smeraldi

Albino Aemanino

Gian Paolo Benedetti