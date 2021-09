Recco: "Venduta Villa Tigelius", nessun progetto in Comune - LevanteNews

Al momento sono voci. Villa Tigelius, già proprietà del Comune di Milano, avrebbe finalmente trovato un acquirente. Fino ad oggi non ci sono conferme ufficiali, né è dato sapere quale sarà il suo uso futuro. Di certo l’edificio, a Mulinetti in una zona di pregio a ponente di Recco, è stato oggetto di diverse trattative; la villa e lo stesso giardino sono vincolati. In passato ospitava studenti milanesi. Certamente si tratta di una gran bella villa.

*****

Da Wikipedia

La villa venne eretta nel 1898 secondo il progetto dell’architetto genovese Marco Aurelio Crotta per la famiglia Peirano. Negli anni sessanta l’allora proprietario, il facoltoso milanese Giovanni Battista Massone, donò l’immobile al comune di Milano, che la adibì a casa vacanze per studenti delle scuole elementari e medie meneghine.

Nel 2011 l’amministrazione comunale milanese, alla guida di Giuliano Pisapia, mette in vendita la proprietà.

La villa, di stile eclettico dalle ispirazioni neogotiche, riprende le fattezze di un castello. Il fabbricato, sviluppato su quattro piani, è caratterizzato dalla giustapposizione di una torre. Finestre a bifora e merlatura a coda di rondine completano l’apparato decorativo.

La villa sorge in posizione panoramica sul mare in località Mulinetti e dispone di un grande giardino con specie botaniche rare.