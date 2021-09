RASSEGNA STAMPA: Turismo, effetto Salone e migliorie agli hotel - LevanteNews

Oggi, lunedì 20 settembre, auguri a Candida. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Quando sta bene il corpo l’anima non scappa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Turismo: Effetto Salone con ospiti da Est e Nord Europa”; “I Grand hotel investono; spa, restyling, ampliamenti per aumentare l’offerta”. Pianeta covid: “Operatori no vax, a rischio altri dodici sanitari”; “Minori, 4.000 non immunizzati”.

Chiavari: A-12, tornano cantieri e verifiche. Chiavari: l’ordinazione, 60 anni fa, di padre Zamperin. Zoagli: polizia locale, nuova auto e telecamere.

Rapallo: cinghiali sulle aiuole a due passi dal porto. Santa Margherita Ligure: premio teatrale ai ragazzi nel nome di Luzzati. Santa Margherita Ligure: premio Dante al musicista e attore Maio.

Camogli: Addio a Ognio, taxista storico.

Ne: madonna di Caravaggio restaurata, a Statale è festa.