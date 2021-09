Rapallo: riduzione Tari, il grazie dei commercianti - LevanteNews

Da Massimiliano Colombi.presidente Ascom Rapallo e Zoagli

Abbiamo constatato con estrema soddisfazione che una della nostre richieste più pressanti è stata presa in considerazione molto seriamente dall’Amministrazione Comunale: la Tari di quest’anno è stata notevolmente ridotta dal 2019.

Questo dato rispecchia l’effettiva riduzione di rifiuti solidi dovuta alle chiusure delle attività per la pandemia, siamo grati all’Amministrazione per lo sforzo messo in campo, ogni aiuto è importante.

Auspichiamo che il lavoro proceda fruttuoso come è stato per questa stagione non ancora conclusa, le molte presenze, soprattutto di stranieri, ci fanno ben sperare.