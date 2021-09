Lavagna, in spiaggia i corridori della Transappeninica - LevanteNews

Dal comune di Lavagna su Facebook

Ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare sulla nostra spiaggia i corridori della Transappenninica, manifestazione sportiva non competitiva di camminata dall’Appennino al mare. Partiti sabato 18 dal rifugio GAEP (Selva di Ferriere, Val Nure) sono arrivati domenica mattina scendendo dal Capenardo e Santa Giulia per poi tuffarsi nel nostro mare.

È stato un vero piacere accogliere questi giovani sportivi e ringraziamo Don Jacopo che ci ha messo in contatto con Nicolò, organizzatore dell’evento e persona veramente squisita così come l’intera delegazione che è venuta a salutarci in comune.