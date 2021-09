Coppa Liguria, la Cogornese cade a Rapallo - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

PSM Rapallo – COGORNESE 3 – 1 ( De Montis )

Arriva la prima sconfitta stagionale al termine di una partita nella quale, tutto sommato, avremmo meritato anche miglior sorte. Nonostante una nostra buona partenza e qualche buona occasione sprecata, i padroni di casa si sono trovati in vantaggio di ben tre reti tra la fine del primo tempo e l’ inizio del secondo togliendoci qualsiasi possibilità di uscire dal ” Macera ” con un risultato positivo. E nulla è servito poi aver accorciato le distanze e aver esercitato una maggiore pressione offensiva.

Come già sottolineato mercoledì dopo la gara di andata i nostri avversari sono squadra di valore, ieri la Cogornese al loro cospetto è stata, forse sterile, magari poco attenta in due dei tre gol presi, ma assolutamente all’ altezza della situazione.

Peccato per una sconfitta che resta comunque indolore e che forse potrà rivelarsi anche salutare per il nostro percorso di crescita in questo momento della stagione.