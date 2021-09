Cicagna, trasporto scolastico: da lunedì 27 l'orario definitivo - LevanteNews

Dal comune di Cicagna su Facebook

Si informa che, pur nella provvisorietà dell’orario scolastico, con l’Azienda di Trasporto AMT, fornitore del servizio per conto dei Comuni, abbiamo lavorato ai correttivi sui disservizi verificatesi anche quest’oggi sul trasporto scolastico. Si chiede pertanto alle Famiglie di verificare, nella giornata di domani, se presenti ancora anomalie ed eventualmente comunicarle direttamente al Comune. Il nostro personale sarà nuovamente presente sui Plessi per le opportune verifiche.

Con l’occasione, ancorché non di responsabilità comunale, ci scusiamo con le Famiglie per il disservizio causato agli utenti da parte comunque di un nostro fornitore, che ha dimostrato anche con la giornata odierna, riconoscendo le difficoltà, la massima collaborazione per la soluzione dei problemi e disservizi causati.

Si ricorda, inoltre, che l’orario scolastico definitivo con il rientro pomeridiano per le classi Elementari di Cicagna (dal lunedì al venerdì) e Monleone (il giovedì), andrà in vigore da lunedì 27 settembre p.v. con l’inizio del servizio di mensa scolastica comunale.