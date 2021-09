Vela/ Chiavari: Coppa Giorgio e Lella Gavino, i vincitori - LevanteNews

Dallo Yacht Club Chiavari

Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 si è svolta a Chiavari la Coppa Giorgio e Lella Gavino, organizzata dallo Yacht Club Chiavari con il patrocinio del Comune di Chiavari, di Marina Chiavari e di Calata Ovest.

La manifestazione, che si è tenuta nelle acque del Golfo Tigullio, era aperta alle imbarcazioni d’altura delle classi ORC, IRC e Crociera.

Sabato 19 settembre si sono presentate al via ventuno imbarcazioni delle ventotto preiscritte.

Il tempo di questo fine settimana, caratterizzato da condizioni tra loro assai diverse e contrastanti, ha messo a dura prova la capacità tecnica dei partecipanti alla regata.

Le imbarcazioni nella prima giornata si sono comunque cimentate in una prova, che è iniziata con tempo soleggiato e vento sugli 8 nodi proveniente da Est – Sud Est. Le imbarcazioni hanno iniziato il percorso a triangolo nel Golfo Tigullio, e quando le prime erano ormai in vista del traguardo le condizioni meteo sono repentinamente cambiate: la fotta è stata investita da un temporale con pioggia fittissima e vento a 20 nodi con punte anche di 25-30 nodi, che ha costretto numerosi partecipanti al ritiro

Domenica 19 settembre, invece, a causa delle condizioni del mare molto agitato, la giuria ha deciso di annullare tutte le prove in programma.

La Coppa Challenge Giorgio Gavino, messa in palio dalla famiglia Gavino per l’imbarcazione che si aggiudica la vittoria nel raggruppamento ORC Overall, è stata assegnata a Suspiria The Revenge, Swan 42 di Antonino Venneri (YC Punta Sardegna), che strappa quest’anno la vittoria Overall al defender CheStress 3, J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YC Italiano), piazzatosi al 2° posto.

Nel raggruppamento IRC vittoria a Speedster di Maria De Leo (CUS Vela Milano).

Aria di Burrasca, di Franco Salmoiraghi (LNI Sestri Levante), si è aggiudicato la vittoria in

Classe Crociera.

Nella Classe J80 vittoria a Jeniale Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante).

Ecco tutti i vincitori della Coppa Giorgio e Lella Gavino 2021

Classe ORC – overall

SUSPIRIA THE REVENGE di ANTONINO VENNERI (YC Punta Sardegna)

Classe ORC

1° classificato: SUSPIRIA THE REVENGE di ANTONINO VENNERI (YC Punta Sardegna

2° Classificato: CHE STRESS 3 di GIANCARLO GHISLANZONI (YC Italiano)

3° Classificato: BELLATRIX di GIOVANNI VIANI (LNI Milano)

4° Classificato: CAPITANI CORAGGIOSI 3 di FEDERICO FELCINI E GUIDO SANTORO (YC Chiavari)

5° Classificato: NASHORN di EDWIN A. BERNET (YC Zurigo)

Classe I.R.C.

1° Classificato: Speedster di Maria De Leo (CUS Vela Milano)

Classe CROCIERA

1° Classificato: aria di burrasca di franco salmoiraghi (LNI Sestri Levante)

2° Classificato: JENIALE EUROSYSTEM di MASSIMO RAMA (LNI Sestri Levante)

3° Classificato: TABUJ di FRANCESCO REBAUDI (CV S. Margherita Ligure)

Classe J80

1° Classificato: JENIALE EUROSYSTEM di MASSIMO RAMA (LNI Sestri Levante)

2° Classificato: TABUJ di FRANCESCO REBAUDI (CV S. Margherita Ligure)

