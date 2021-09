Inizia male il campionato di serie D per Lavagnese e Sestri Levante: i bianconeri perdono 2-1 in casa contro il Città di Varese dopo essere passati in vantaggio al 9′ con Avellino. Per i lombardi a segno D’Orazio e Minaj. Da segnalare un’espulsione per parte con i padroni di casa che perdono per la prossima Bacigalupo.

Ko pure il Sestri Levante in Val d’Aosta contro il Pont Donnaz: la gara si sblocca per i padroni di casa all’81 quando a segno va s segno Vesi.