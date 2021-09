'Santa': lo Yacht Club organizza cena benefica pro Anffas - LevanteNews

Lo Yacht Club Santa Margherita Ligure è nato recentemente per supplire ad un imperdonabile vuoto in un porto turistico; ha sede in Calata del porto presso il ristorante “Skipper” e può vantarsi di poter effettuare le proprie riunioni su una meravigliosa chiatta sul mare.

Oltre agli scopi diportistici, lo Yacht Club Santa Margherita Ligure ha altresì lo scopo di supportare iniziative benefiche in modo da offrire un supporto al tessuto sociale del territorio. La prima di queste attività sarà una cena di beneficenza organizzata dallo il 24 settembre a favore della Onlus “ Anffas Villa Gimelli “ che opera prevalentemente su base di volontariato, non ha scopo di lucro e persegue la tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva o relazionale e delle loro famiglie.

Tutte le informazione relative allo Yacht Club Santa si possono trovare sul sito www.yachtclubsanta.it