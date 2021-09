San Colombano: trasporto scolastico e rifiuti, due interpellanze - LevanteNews

Da Claudio Solari, capogruppo Territorio e Sviluppo

Sono state presentate due nuove interpellanze al Sindaco Carla Casella dal gruppo consiliare Territorio e Sviluppo a firma dei consiglieri Claudio Solari, Paola Repetto Mirco Aste.

La prima riguarda i gravi disservizi resi dal nuovo trasporto scolastico, una situazione che mai si era registrata così a scapito dei bambini e delle loro famiglie del nostro comune.

La seconda riguarda nuovamente il problema dei cassonetti dei rifiuti rotti e senza coperchio che da oltre un anno è richiesta la loro sostituzione in quanto fuoriesce materiale e la carta non può essere riciclata.

Una questione pur semplice ma che non riesce a trovare soluzione da questa Amministrazione comunale e da Aprica e per di più stride se confrontata al fatto che per il secondo anno consecutivo è stata aumentata la Tari ed il servizio reso è sempre più scadente.

Distinti saluti.

Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo

Comune di San Colombano Certenoli