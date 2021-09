RASSEGNA STAMPA Covid: a Rapallo in coda per vaccinarsi - LevanteNews

Oggi, domenica 19 settembre, auguri a Gennaro. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “La propria lode puzza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nove nuovi casi nel Tigullio; salgono a sei i pazienti ricoverati”; “All’ospedale di Rapallo tutti in coda per i vaccini”; “Oltre cento tamponi al giorno nelle farmacie del Levante”.

Sestri Levante: incasso record per i posteggi in agosto: 1.200.000. Lavagna: diga Perfigli, nuovo vertici di sindaci e consiglieri regionali. Lavagna: ieri l’addio a Emanuele Pileggi, il 42enne morto dopo il vaccino. Chiavari: in A-12 rimangono i cantieri, code e restringimenti. Chiavari: bomba d’acqua, in mezz’ora 120 millimetri di pioggia. Chiavari: mostre, incontri per i 230 anni della Società Economica. Zoagli: parco Portofino, minoranza critica.

Rapallo: “Codici bianchi e verdi all’ospedale” (Commento. Lo chiede Fabio Mustorgi; a rispondere dovrebbero essere i consiglieri regionali di maggioranza). Rapallo: il mattone è in ripresa. Rapallo: dal marmo nasce un polpo.

Camogli: si allontana il Festival dell’Economia; Trento proseguirà la rassegna che ospita da 16 anni. Ruta: fulmine si scarica sui albero. Recco: il Pd propone più posteggi gratuiti.

San Colombano: addio a Costa, floroicoltore ed ex consigliere comunale. Ne: Gambatesa, il sito ampliato riapre ai visitatori.