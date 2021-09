Rapallo: a Montallegro Miriano e la riscoperta del matrimonio - LevanteNews

Sabato 25 settembre, alle ore 18 presso il santuario di Montallegro, incontro con Costanza Miriano, giornalista e scrittrice: “Pensavo fosse amore invece era di più: alla riscoperta del matrimonio”. Presenta e modera il dibattito Anna Maria Panfili, avvocato e già presidente del Forum Regionale delle Associazioni familiari. L’incontro sarà preceduto, alle 17 dalla celebrazione della messa.

Gli organizzatori mettono a disposizione un bus in partenza da piazza delle Nazioni alle 16.15 e arrivo a Montallegro alle 16.45. Partenza per il ritorno alle ore 19.45 e arrivo in piazza delle Nazioni alle 20.17