Mare agitato: battelli turistici bloccati in porto - LevanteNews

Il mare mosso ha trattenuto in porto la flottiglia di battelli turistici sia nel Golfo Paradiso sia nel Tigullio: un importante danno economico; la presenza di turisti è ancora importante in Riviera, ma purtroppo il meteo impedisce al settore di lavorare. Il mare agitato isola sia San Fruttuoso sia Punta Chiappa, raggiungibili solo attraverso i sentieri del parco di Portofino; chiuse anche le passeggiate a mare di Zoagli; accesso vietato anche a moli e dighe. A Sestri Levante, al momento, la direzione delle onde non impone la chiusura della Gallerie di Sant’Anna e la circolazione risulta regolare. Se il mare non si calmerà, domani resteranno all’ormeggio anche le barche da pesca.