Cicagna: Sandro Giacobbe apre la stagione teatrale sabato 25 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Teatro di Cicagna

Al via l’undicesima stagione del Teatro Comunale di Cicagna sabato 25 settembre 2021 ore 21 con un concerto che percorre la carriera di uno straordinario cantautore, Sandra Giacobbe.

Con da Signora mia a Il nostro tempo, titolo del concerto, si parte proprio da Signora mia, brano del 1974 che lo rende celebre e con il quale partecipa al Festivalbar scalando immediatamente le hit-parade nazionali fino a raggiungere i primi posti e dà il nome al primo album.

La canzone viene anche inserita nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Attraverso Il giardino proibito del 1975, con il quale esce dai confini nazionali raggiungendo il primo posto nella hit spagnola ed in altri importanti Paesi del Sud America, si arriva nel 1976 con la prima partecipazione del cantautore ligure al Festival di San Remo dove, con Gli occhi di tua madre si classifica al primo posto della manifestazione che quell’anno si svolge a squadre. Nello stesso anno esce Io prigioniero che vincerà la prestigiosa Gondola d’Oro per il disco più venduto; proprio a Venezia presenta il suo nuovo singolo Il mio cielo e la mia anima.

A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta sforna un singolo di successo dopo l’altro, fino a Sarà la nostalgia del 1982. Ritorna al Festival di S. Remo con Primavera. Seguono poi, altri due album: Portami a ballare nel 1985 e Come va nel 1986.

Nel 1990 ancora Festival di Sanremo con il brano Io vorrei in coppia con il mitico gruppo America. Nel 1991 esce Sulla mia stessa strada, LP interamente scritto e composto dal cantautore. Arriva nel 1993 uno dei lavori più interessanti di Sandro Giacobbe, il cd Le donne, dieci brani scritti da lui, testimonianza della crescente maturità artistica ed espressiva.

Nel 2006 esce Esta Noche Loca un brano molto coinvolgente con il suo ritmo latino, viene programmato da molte radio per tutta l’estate.

Tutta la vita è pubblicato nel 2007 dalla Sony Music con un bellissimo video girato al Twiga a Forte dei Marmi, anche in versione spagnola con il titolo: Toda la vita. Del 2088 è il brano Vuoi ballare?

Nel 2008 il comico Antonio Albanese usa la sua hit Il mio cielo, la mia anima per il suo personaggio Cetto La Qualunque nel programma Che tempo che fa.

Nell’estate 2011, esce il nuovo singolo Sei musica, il testo è firmato da Marina Peroni.

Fino ad arrivare all’ultimo singolo del cantautore genovese Il nostro tempo, uscito lo scorso aprile, preludio di un nuovo progetto scritto a quattro mani con la sua compagna Marina Peroni. Musica popolare, facile da cantare per questo singolo che è una iniezione di ottimismo, una finestra aperta sulla felicità, tornare ad abbracciarsi.

Un Artista che si esibisce con il suo gruppo, ripercorrendo un vasto percorso musicale tra le canzoni che hanno accompagnato la sua stessa esistenza e quella di almeno altre tre generazioni.

Moltissimi sono i concerti di Sandro Giacobbe in Italia e all’Estero in quasi cinquant’anni di carriera e soprattutto moltissime le iniziative di solidarietà con la Nazionale Cantanti, della quale è Socio fondatore, prima come difensore centrale e poi come allenatore.

Spesso Sandro Giacobbe ha fatto si che l’incasso dei suoi concerti fosse interamente devoluto ad Associazioni che si occupano di Volontariato

Un augurio per la ripartenza. Il nuovo inedito di Sandro Giacobbe lancia la nuova stagione del Teatro Comunale di Cicagna, dopo il lungo periodo di chiusura causa pandemia. Un concerto che, come annuncia il titolo, sarà un percorso “emozionale”, attraverso i brani storici dell’artista genovese.

Biglietti – Intero € 18,00 – Ridotto € 15,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS

Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750

E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►Riduzioni

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori previa esibizione documento che attesti il diritto

▪ sotto i 18 anni

▪ sopra i 65 anni

▪ studenti universitari

▪ gruppi di 10 o più

▪ soci Coop (solo per abbonamento)

▪ abbonati al circuito GenovaTeatro

►prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259

Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it

– In ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da covid-19 prescritte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli in relazione al controllo dell’accesso e del distanziamento dei cittadini

– l’accesso al Teatro per poter assistere agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

La Certificazione verde covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:

– aver fatto la vaccinazione anti covid-19

– essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

– essere guariti dal covid-19 negli ultimi sei mesi.

La verifica del Green Pass sarà effettuata all’ingresso del foyer.

Si prega di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo)

I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde covid-19.