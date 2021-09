Camogli: Teatro Sociale, presidente e sovrintendente fanno il punto - LevanteNews

Si apre il sipario sulla situazione del Teatro Sociale. Giovedì 23 settembre (alle 17) Maurizio Castagna, presidente della Fondazione Teatro Sociale, è convocato in Commissione consiliare per un’informativa sulla situazione del “tempio” culturale camogliese. Castagna, ingegnere, una larga esperienza manageriale in campo nazionale, secondo voci insistenti è il possibile candidato sindaco alle amministrative del 2022; sarà accompagnato dal sovrintendente del teatro, Giuseppe Acquaviva.

La Commissione permanente, presieduta dall’assessore Agostino Revello, è composta dai membri: Elisabetta Abamo; Elisabetta Anversa; Elisabetta Caviglia e Agostino Bozzo; si occupa del settore “Servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, sport, turismo”. Dall’audizione si avrà un quadro sulla situazione finanziaria, deficitaria sia a seguito dei lavori di ristrutturazione, sia per la gestione dei primi due anni. Solo con la presidente Farida Simonetti e il sovrintendente Sergio Maifredi, la gestione era riuscita ad effettuare una buona stagione teatrale e in pareggio. Poi, inspiegabilmente, una nuova gestione “fantasma” fino all’arrivo di Maurizio Castagna.

Interessante il fatto che la Commissione presieduta da Revello sia preceduta (giovedì 23 ore 15.30) dalla convocazione della Commissione “Settore finanziario” presieduta dall’assessore Italo Mannucci e composta da Anna Arnoldi, Elisabetta Abamo, Claudio Pompei, Elisabetta Caviglia; discuterà di variazioni di bilancio e dell’approvazione del bilancio consolidato relativo agli esercizi 2019 e 2020. Potrebbero scaturire risorse per il pagamento dei vecchi debiti della Fondazione?