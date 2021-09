Camogli-Recco: lutto nel mondo dei taxi, è morto Andrea Ognio - LevanteNews

Una morte improvvisa. Andrea Ognio, taxista a Camogli se ne è andato improvvisamente colpito probabilmente da un infarto. Aveva 66 anni. A trovarlo ormai privo di vita, in casa, il fratello Eraldo, taxista a Recco.

Ognio, notissimo a Recco, era particolarmente conosciuto anche a Camogli dove aveva stretto amicizia con moltissimi camogliesi. Quando era nella sua postazione Taxi, davanti a municipio e stazione ferroviaria, in tanti si fermavano a salutarlo, a scambiare due parole. In genere finita la stagione estiva trascorreva le ferie in Brasile, quest’anno a causa della pandemia aveva deciso di restare a casa. Aveva anche stabilito che avrebbe smesso di lavorare il prossimo anno per godersi la meritata pensione.

Ad annunciarne il decesso la figlia Simona e il fratello Eraldo, la cognata Maria, il nipote Manuel e la cara Graziella con Sabrina. I funerali avranno luogo domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Recco.