A12, verso Genova si sta in coda: rallentamenti tra Sestri e Lavagna - LevanteNews

Sei chilometri di coda tra Sestri e Lavagna verso Genova per cantieri con conseguente scambio di carreggiata: è il bilancio della domenica sera sull’A12.

Chi ha deciso di venire in Riviera non ha trovato il tempo stabile della settimana scorsa ma le temperature gradevoli hanno permesso ai turisti e non di passare qualche ora di relax tra Tigullio e Golfo Paradiso.

Intanto fino a martedì, ultimo giorno del Salone Nautico non sono previste chiusure notturne: una situazione che fa respirare la nostra rete dopo le code delle settimane scorse.