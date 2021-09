Sestri, per maltempo chiuso temporaneamente il sottopasso di via Nazionale - LevanteNews

Una pioggia intensa si è abbattuta sul Tigullio e a Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso al transito veicolare e pedonale il sottopassaggio di via Nazionale.

Il comune ha spiegato in una nota: “È stata subito allertata RFI, in quanto le ferrovie hanno titolarità sul sottopasso, che provvederanno ad effettuare in giornata gli interventi necessari al ripristino. Il sottopassaggio resta attualmente chiuso per ragioni di sicurezza. Provvederemo ad aggiornarvi sui futuri sviluppi”.