RASSEGNA STAMPA: Chiavari, la Società Economica compie 230 anni - LevanteNews

Oggi, sabato 18 settembre, auguri a Sofia. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Chi ha capo di cera, non vada al sole”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: la Società Economica festeggia i 230 anni con una mostra che espone documenti autografi di Napoleone.

Pianeta covid: “Nell’Asl 4 sono 7 i nuovi contagiati; ancora tre i ricoverati in ospedale”; “Quattromila studenti non ancora vaccinati”.

Sestri Levante: Chiti e il suo ultimo libro al circolo Virgola. Sestri Levante: il demanio batte cassa in porto, 3.000 euro per gli ormeggi. Sestri Levante: il complesso Nua Natua resta aperto al pubblico. Casarza Ligure: la Lega riparte dalla Iml. Lavagna: festa Lgbt di fine estate. Chiavari: tornano i lavori in A-12. Chiavari: Perucchini e la tecnica dell’acquarello. Chiavari: in vacanza ruba su camper, arrestato. Chiavari: testimonianze e lettere per ricordare Aldo Gastaldi. Chiavari: conferenza sulle botteghe storiche. Leivi: poesia e narrativa stamani la premiazione.

Rapallo: il rapallese Massimiliano Siragusa, è il comandante della Vespucci. Rapallo: abitazione in fiamme, evacuato palazzo nella notte.Rapallo del gusto in piazza Venezia. Rapallo: la scrittrice Gagliardi presenta il suo ultimo libro. Rapallo- Santa Margherita Ligure: i Circoli di rifondazione si sono uniti. Santa Margherita Ligure: “Ora piemontesi e lombardi puntano sulla case di lusso”; “Nuovi strumenti per cercare gli alloggi”.

Camogli pronta a ospitare il Festival dell’Economia. Camogli: galleria d’arte, oggi l’inaugurazione.

San Colombano: Casone dello Stecca, grande emozione alla celebrazione per Aldo Gastaldi. Borzonasca: un altro anno senza Agricasta.