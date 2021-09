Rapallo: da lunedì asfaltature, i giorni, le strade - LevanteNews

Ai blocchi di partenza la seconda tranche di asfaltature urgenti, che fa seguito agli interventi realizzati nel mese di agosto in via Diaz e via Rosselli e che coinvolgeranno diverse zone della città, laddove il manto stradale risulta maggiormente ammalorato.

Da lunedì 20 a venerdì 24 settembre i lavori andranno ad interessare via Aurelia Levante (in zona San Rocco, direzione Zoagli) e l’intera corso Assereto.

Da lunedì 27 settembre e per le successive due settimane, sarà invece la volta di via San Michele di Pagana (dalla Spiaggia degli Archi all’intersezione con via Costantino Nigra).

Gli interventi verranno eseguiti in orario diurno; nelle strade interessate verrà istituito il senso unico alternato e la circolazione verrà regolamentata mediante impianti semaforici o movieri. È previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti interessati dalle asfaltature (segnalato con appositi cartelli) dalle ore 6 a fine lavori.

Il 4 e 5 ottobre, dalle ore 22.00 alle ore 05.00 Via San Michele sarà chiusa alla circolazione veicolare per operazioni di allestimento del cantiere.

Le opere sono finanziate grazie al contributo di Autostrade per l’Italia.

.