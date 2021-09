Rapallo: covid e povertà, proposte della Comunità di Sant’Egidio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo



Emergenza Coronavirus e povertà estreme nel Tigullio:

analisi e proposte della Comunità di Sant’Egidio

24 settembre 2021 ore 16,45

Villa Queirolo Via Aurelia Ponente, 1, 16035 Rapallo GE



Il convegno si propone di fare il punto sulle povertà estreme a Rapallo e nel Tigullio

a partire dall’osservatorio dei servizi della Comunità di Sant’Egidio rivolti ai senza fissa

dimora, alle famiglie, e alle persone in difficoltà con un particolare riguardo alle

criticità ed emergenze acuite dalla pandemia.

Proveremo ad indicare oltre l’analisi, una possibile via di partecipazione popolare alla

realizzazione di inclusione diffusa e cittadinanza attiva.



Saluti istituzionali

Piergiorgio Brigati – Vice Sindaco Comune di Rapallo

Maria Grazia Costa – Direttore Distretto Socio Sanitario 14 Tigullio Occidentale

Ileana Corea – Presidente Consulta del volontariato – Rapallo



Relatori

Maurizio Scala

Responsabile Regionale Povertà estreme – Comunità di Sant’Egidio



Stefano Orgolesu

Responsabile Area Tigullio senza fissa dimora – Comunità di Sant’Egidio



Interventi

Don Stefano Curotto – Parroco dei SS. Gervasio e Protasio



Paola Franchi – Comunità di Sant’Egidio Rapallo



Beatrtice Papapietro – Villaggio del Ragazzo



Elio Menicocci – Medico ASL4



Per info convegno e accreditamenti

santegidio.rapallo@icloud.com