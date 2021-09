Rapallo: ancora manifestazioni di stima a Vincenzo Orlando - LevanteNews

Vincenzo Orlando, comandante del Locamare, lascia Rapallo dopo cinque anni per assumere altro incarico presso la Capitaneria di Genova. I rapallesi che lo hanno conosciuto e apprezzato, gli hanno tributato in questi giorni sincere manifestazioni di affetto e simpatia, come raramente accade. Dopo la visita ufficiale in Comune con il collega Michele Schina che gli subentra, Orlando anche questa mattina ha incontrato il sindaco Carlo Bagnasco e parte dell’amministrazione comunale.

Orlando è l’uomo che ha gestito le tragiche ore quando nella notte tra il 29 e 30 ottobre una mareggiata di inaudita violenza si è abbattuta sul litorale frantumando la diga foranea del porto Carlo Riva e spazzando via tutti gli yacht attraccati al suo interno; in quel drammatico frangente fu determinante nel salvataggio di 22 persone.