Cresciuto con il Camogli nel cuore, un amore tramandato dalla sua famiglia, per Nico Gatti è arrivato il momento di salutare, momentaneamente, la Giuva.

Il numero 10 bianconero ripartirà in prestito dal Lerici in serie B, con l’obiettivo di giocare con continuità, fare un grande campionato, per poi provare a riprendersi al più presto quella calottina che tanto ama. In bocca al lupo Nicco, fai vedere chi sei!