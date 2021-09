Ligorna, mister Monteforte: "L'esordio è stupendo, a Fossano partita difficile" - LevanteNews

Domenica l’esordio in campionato per il Ligorna, pronto ad affrontare allo Stadio Pochissimo il Fossano Calcio 1919 . Una sfida, quella nel cuneese, contro una compagine che si è resa protagonista di un ruolino di marcia importante al termine della passata stagione di Serie D, conquistando la tanto agognata salvezza.

Questo il commento di Mister Monteforte sul ritorno in Serie D: “L’esordio sarà un’emozione stupenda, a maggior ragione se penso che torniamo in una categoria importante dopo l’anno travagliato che abbiamo passato, poi finito benissimo. Sarà una partita difficile perché il Fossano si è reso protagonista di una prestazione molto importante contro il Chieri, vincendo in rimonta in dieci per 65 minuti. Abbiamo visto le immagini, sono buona squadra con grande gamba ed entusiasmo. Il tutto sulla scorta dell’ultima parte della passata stagione, in cui si sono salvati andando a ritmo fortissimo e realizzando un vero e proprio miracolo sportivo. Ci dobbiamo far trovare pronti, è una partita importantissima”.