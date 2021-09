Ligorna, la difesa "parla" ligure: firma Matteo Calcagno - LevanteNews

A poche ore dall’esordio in serie D contro il Fossano, il Ligorna annuncia la firma di Matteo Calcagno, classe 2000. Il calciatore nella passata stagione ha giocato in Lega Pro con la Virtus Francavilla collezionando 14 presenze in campionato.

Calcagno è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, per lui esperienze importanti nonostante la giovane età. Prima all’Albissola, poi Virtus Francavilla, Arzignano e Ancona Matelica, prima del rientro in regione, per l’appunto con la casacca biancoblù.