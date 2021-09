Le ricette di Renzo Bagnasco: tagliatelle alle ortiche - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Tagliatelle alle ortiche

Ingredienti: 500 gr di tagliatelle ‘genovesi’, 600 gr di cime di ortiche, ½ bicchiere di olio evo, grana e sale.

Esecuzione: usando i guanti, lavare bene le ortiche e lessarle per 5’in acqua salata; strizzarle e saltarle in padella con olio. Intanto cuocere al dente la pasta da poi unire alle ortiche rimestando per qualche minuto. Spolverare di grana e servirle calde

Questo piatto di ‘taggiæn’ dell’entroterra di Savona, in mancanza di ortiche può essere realizzato, come rimedio, sostituendole con cime di verza selvatica. L’ortica, da cogliere usando i guanti, ha proprietà benefiche e curative; è molto ricca di clorofilla, potassio, fosforo, ferro, acido follico, vitamine A e C, calcio e …. chi più ne ha, più ne metta. Bollendo perde il potere urticante.