Lavagna: piana Entella, il sindaco convoca i consiglieri regionali - LevanteNews

Dalla segreteria del sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante

Lunedì 20 Settembre, alle ore 13.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Lavagna, i Sindaci della Piana dell’ Entella incontreranno i Consiglieri regionali di maggioranza per esprimere tutta la loro preoccupazione per la carenza di un accordo di programma che mitighi il rischio idraulico del fiume Entella e per chiedere fermamente l’ avvio dell’ iter amministrativo per colmare questa grave e pericolosa situazione.