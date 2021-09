Entella, Superbi: "Il Gubbio ha meritato la vittoria, abbiamo sbagliato atteggiamento" - LevanteNews

“Atteggiamento completamente sbagliato, il risultato è giusto. Questa sconfitta è simile a quella maturata contro il Montevarchi, un autentico passo indietro rispetto al passato”: è deluso il direttore sportivo dell’Entella Matteo Superbi dopo il 3-1 contro il Gubbio.

Il dirigente ha cercato di capire cosa non ha funzionato dopo le due belle prove con Lucchese in campionato e Cesena in Coppa Italia: “Abbiamo commesso troppi errori e c’è stata poca cattiveria. I nostri avversari hanno capito i punti deboli e ci hanno colpito. Se devo trovare qualche cosa di positivo il gol del 3-1 e il palo colpito da Schenetti ma è troppo poco, dobbiamo calarci in fretta in questo campionato”.

Superbi ha poi parlato del Gubbio: “E’ una squadra con dei valori che lotterà sicuramente per i play off. Non sono stupito della loro classifica. Onore a loro per la vittoria, non c’è stata storia”.